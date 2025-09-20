A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen şampiyonada Hollanda’yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. G Grubu’nu namağlup lider bitiren milliler, güçlü performansıyla dikkat çekti.

Çeyrek finalde rakip Polonya

Grubu yenilgisiz tamamlayan Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu’nu mağlubiyet almadan lider bitiren Polonya oldu. Turnuvanın en iddialı takımlarından biri olarak gösterilen Polonya, son 16 turunda Kanada ile karşılaştı.

Polonya, Kanada’yı 3-1 geçti

Polonya, Kanada’yı 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14’lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Türkiye ve Polonya’nın karşılaşacağı kritik mücadele merakla beklenmeye başladı.

Kritik maç 24 Eylül’de

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Milliler, zorlu rakip karşısında yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.