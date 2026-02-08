Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-mavili ekip, taraftarı önünde büyük sürpriz peşinde. İki takım sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşılaşmış, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta

Süper Lig 21. hafta kapsamındaki Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması, 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Maç, Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Suat Güz olurken, dördüncü hakem olarak Ömer Faruk Gültekin görev yapacak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak

Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden izlemek mümkün. beIN Sports aboneliği bulunan taraftarlar, platformun dijital uygulamaları üzerinden de maça erişebilecek.

Galatasaray'da eksik ve cezalı oyuncular

Sarı-kırmızılı ekipte savunmanın genç ismi Arda Ünyay sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Orta sahanın kritik isimlerinden Mario Lemina ise kart cezası sebebiyle bu maçı pas geçecek. Leroy Sane ve Ahmed Kutucu'nun durumları maç saatinde netleşecek. Abdülkerim Bardakcı kart sınırında bulunuyor ve sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Eyüpspor maçını cezalı olarak kaçıracak.

Ara transferde kadroya katılan Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine göre ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkabilir. Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise henüz müsabakaya hazır olmadığı belirtiliyor.

Çaykur Rizespor Galatasaray muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Canpolat; Şahin, Mosci, Akaydın, Hojer; Antalyalı, Laci; Olawoyin, Mihaila, Zeqiri; Sowe

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Akgün, Lang, Barış Alper; Osimhen

Galatasaray'ın Rizespor'a karşı ezici üstünlüğü

İki takım arasında ligde oynanan son 7 karşılaşmada Galatasaray'ın mutlak hakimiyeti dikkat çekiyor. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar toplam 24 gol atarken sadece 8 gol yedi. 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik galibiyetlerle Rize'ye adeta kabus yaşatan Galatasaray, bu seriyi bugün de sürdürmek istiyor.