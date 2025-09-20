Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, Chobani Stadı’nda gerçekleştiriliyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, hem mali hem de idari yönden kongre üyelerinin oylarıyla ibra edildi.

Faaliyet raporunu Kızılhan sundu

Genel kurulda söz alan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyet raporunu üyelere aktardı. Sarı-lacivertli kulübün bu süreçte yürüttüğü çalışmalar, kongre üyeleri tarafından dikkatle dinlendi.

Mali tablo üyelerle paylaşıldı

Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, kulübün finansal yapısına ilişkin verileri paylaştı. Koçak’ın sunumu sonrası mali disiplin ve gelir-gider dengesi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Denetim raporu özet geçti

Zaman kaybını önlemek amacıyla denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması için verilen önerge, üyelerin oylarına sunuldu ve çoğunlukla kabul edildi. Ardından Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla toplam borcunun 21 milyar 526 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kongre üyelerinden görüşler

Faaliyet ve denetim raporlarının paylaşılmasının ardından üyeler söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalar sırasında kulübün mali yapısı, sportif başarı hedefleri ve yönetim anlayışı öne çıkan başlıklar oldu.

Ali Koç ve yönetimine güvenoyu

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemleri ayrı ayrı genel kurulun onayına sunuldu. Oylama sonucunda Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilerek güven tazeledi.