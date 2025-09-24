Son Mühür - Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihi başarıya bir yenisini eklemek için sahaya çıkıyor. Filenin Efeleri, bugün saat 15.00’te dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonya ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. Dev karşılaşma TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Milliler, galip gelmeleri durumunda yarı finalde İtalya ile Belçika arasındaki maçın kazananıyla eşleşecek.
Filenin Efeleri kadro
- Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
- Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
- Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
- Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
- Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın
