Son Mühür - Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihi başarıya bir yenisini eklemek için sahaya çıkıyor. Filenin Efeleri, bugün saat 15.00’te dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonya ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. Dev karşılaşma TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Milliler, galip gelmeleri durumunda yarı finalde İtalya ile Belçika arasındaki maçın kazananıyla eşleşecek.

Filenin Efeleri kadro

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın