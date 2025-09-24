Son Mühür - Süper Lig’de namağlup ilerleyen Galatasaray’da, Avrupa’daki ilk olumsuz sonuç sonrası kulüp çevresinde tartışmalar hız kazandı. Takımın oyun performansını henüz istenilen seviyeye çıkaramaması ve taraftarların artan eleştirileri, kamuoyunda çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

Tivibu Spor’da Galatasaray konusunu ele alan kulüp muhabiri Ali Naci Küçük, önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, Galatasaraylı bir futbolcuyla gerçekleştirdiği özel görüşmeden şu sözlerle bahsetti:

''Herkes İlkay Gündoğan’dan bahsediyor. Ciddi anlamda orta sahayı yönetiyor. Galatasaraylı bir oyuncuyla dün gece sohbet ederken ‘Abi futbolun Einstein’ı’ ifadesini kullandı.''

Bu açıklamalar, Galatasaray’ın orta saha transfer ihtiyaçları ve oyun kurucu pozisyonundaki boşluklarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son günlerde sosyal medyada yayılan “Galatasaray, Arsenal ve Atletico Madrid’den performans antrenörü getirmeyi planladı ancak Okan Buruk bunu kabul etmedi” iddialarına da değinildi. Ali Naci Küçük, bu haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

''Bu iddialar külliyen yalan. Hem Okan Buruk hem de Erden Timur, bu söylentilerin doğru olmadığını bana açıkça ifade ettiler. Ancak insanlar buna inanıp Okan Buruk’un yeni girişimlere kapalı olduğunu düşünmeye başladı.''