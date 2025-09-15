Smart Araneta Coliseum'da oynanan karşılaşmada milliler, ilk seti 25-18 gibi rahat bir skorla kazandı. İkinci sette rakibine 23-25 mağlup olan Türkiye, sonraki setlerde üstünlüğünü yeniden kurarak 25-14 ve 25-16'lık skorlarla maçı 3-1 kazandı. Toplam 100 dakika süren karşılaşmada milliler, grup aşamasında 2’de 2 yapmış oldu.

Grupta Son Viraj: Rakip Kanada

Dünya Şampiyonası'ndaki galibiyet serisini sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da başlayacak.