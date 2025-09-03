Son Mühür- 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan boşanma aşamasında olan Güzide Duran’ın yeni ilişkisi, henüz dava sonuçlanmadan ortaya çıkması nedeniyle tartışmalara yol açtı. Aksoy’un da bu durumdan rahatsızlık duyduğu öne sürülürken, kamuoyunda Duran’a yönelik eleştiriler yoğunlaştı.

“Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum”

Güzide Duran, yaşanan tepkiler üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum” ifadelerini kullandı.

“Özel hayatıma sahip çıkıyorum”

Duran, açıklamasında boşanma sürecinin kendisini adeta esir aldığını belirterek şunları söyledi:





“Boşanmak istiyorum boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.”

Sosyal medyada gündem oldu

Güzide Duran’ın hem yeni ilişkisi hem de boşanma süreciyle ilgili açıklamaları sosyal medyada gündemin üst sıralarına taşındı. Kimi kullanıcılar Duran’ı desteklerken, kimileri ise eleştirilerini sürdürdü.