Son Mühür/Begüm Mol- Sunuculuğunu Kadir Doğulu’nun üstlendiği, jüri koltuğunda ise Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan’ın yer aldığı yarışmada Zeydan, dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

Sinan Akçıl ile düetleriyle tanındı

Ferah Zeydan, yarışmanın ardından müzik kariyerine devam ederek Sinan Akçıl ile yaptığı “Biri Bana Gelsin” ve “Şarttır” düetleriyle büyük beğeni topladı.

122 kilodan 70 kilo verdi

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşadı. Ameliyatın ardından 70 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Eski ve yeni halini kıyaslayan fotoğraflarını paylaşan Zeydan’a takipçilerinden yoğun ilgi geldi. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

“Kimler hala unutmadı?”

Zeydan, yaptığı paylaşımda “Kimler hala unutmadı? 12 sene geçmiş” diyerek yarışmadan bugüne geçen sürece dikkat çekti.