Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Rams Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) savunma sundu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncusunun cezalandırılmasının haksız olduğunu vurguladı.

“Pozisyon faul bile değildi”

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Kökçü’nün ihraç edilmesine neden olan hareketin faul olarak bile değerlendirilemeyeceği belirtildi. Savunmada şu ifadeler yer aldı:

“Orkun Kökçü’nün ayağı, pozisyon sırasında rakip oyuncu Festy Oseiwe Ebosele’nin vücudunun altında kaldı. Bu nedenle futbolcumuz şiddetli acı yaşadı ve refleks olarak bacağını kurtarmaya çalıştı. Bu sırada istemsiz bir temas gerçekleşti.”

Haksız tahrik ve indirim talebi

Savunma dilekçesinde, olayın gelişimi dikkate alınarak haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi. Kulüp, futbolcusunun kırmızı kart görmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu vurguladı.

VAR kayıtlarına dikkat çekildi

Beşiktaş, pozisyonun ardından kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarına da değindi. Açıklamada, “Hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden içinde bulundukları psikoloji kamuoyunun takdirine bırakılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Takipçisi olacağız”

Siyah-beyazlı kulüp, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu:

“Orkun Kökçü’nün kırmızı kartına neden olan hareket faul dahi sayılmaması gerekirken, kural dışı hareketten ceza verilmesi hukuka aykırıdır. Bu süreci hukuken sonuna kadar takip edeceğiz.”