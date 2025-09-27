Son Mühür - Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, Samandıra'daki teknik kadroda revizyona gitmeyi planlıyor.

Gökhan Gönül için yolun sonu

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Tedesco'nun ekibine kısa süre önce katılan Gönül’ün görevine son verilmesi bekleniyor.

Kariyeri

Samsun doğumlu olan 38 yaşındaki Gökhan Gönül, 6 yaşında Bursa’ya taşındı ve futbol serüvenine burada, kaleci olarak başladığı Bursa Yolspor’da adım attı. Zamanla sahada gösterdiği performansla kaleden çıkıp oyunun içine daha fazla katıldı. Antrenmanlara hobi amacıyla katılsa da, yeteneğini fark eden antrenörlerinin ısrarıyla küçük yaşta A takıma yükseldi. 2002’de Gençlerbirliği’ne transfer olarak profesyonel futbolculuk kariyerine resmen adım attı. İlk etapta PAF takımda 19 maçta forma giyen Gönül, 2004-2005 sezonunda Hacettepe forması giydi. Yaşadığı sakatlıkların ardından toparlanması için OFTAŞ’a gönderilen oyuncu, burada arka arkaya gelen şampiyonluklarla dikkat çekti ve yeniden Gençlerbirliği’nin Süper Lig kadrosuna dahil edildi.

2007-2008 sezonunda 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Gönül, 6 yıllık sözleşmeyle sarı lacivertli kulüpte önemli başarılara imza attı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldiği dönemde kadronun kilit isimlerinden biri oldu. 2016’da sözleşmesi sona erdi ve kulüple yollar ayrıldı. Aynı yıl Beşiktaş’a transfer olan Gönül, 2020’de yeniden Fenerbahçe formasını giydi. Son olarak 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor’da oynadı. 19 Haziran 2023’te sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.