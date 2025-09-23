Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan ve 2 aylık bebeğin ölümüyle sonuçlanan cinayet, 25 yıl sonra çözüme kavuştu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüpheliyi yakaladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan titiz soruşturma

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 2 ay boyunca gizli ve kapsamlı araştırma yürütüldü. Elde edilen bulgular, olayın faili olarak D.İ. isimli şahsı işaret etti.

Kardeşini yastıkla boğduğunu itiraf etti

Yapılan çalışmalar sonucu 38 yaşındaki D.İ.’nin, 11 Ekim 2000 tarihinde 2 aylık kız kardeşi Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi. Nazilli polisi tarafından yakalanan D.İ., sorgusunda suçunu itiraf etti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.