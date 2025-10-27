Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

9 ilde eş zamanlı baskınlar

Savcılığın talimatı doğrultusunda 27 Ekim sabahı Konya merkezli olarak İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Kırıkkale, Erzurum ve Karaman’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Emniyet güçleri çok sayıda adrese baskın düzenlerken, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de de operasyon düzenlendi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında kent genelinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının daha önce TSK ile bağlantılı kurumlarda görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin, FETÖ’nün gizli haberleşme uygulamaları ve örgütsel ilişkileri üzerinden tespit edildiği belirtildi.

Gözaltındaki şüpheliler Konya’ya sevk edildi

Yakalanan 20 şüpheli, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin örgüt içi faaliyetleri, dijital materyalleri ve bağlantılarına ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

Kaçan şüpheliler için çalışmalar devam ediyor

Hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Güvenlik birimleri, firari durumdaki şüphelilerin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapılarında ve havaalanlarında tedbirlerini artırdı.