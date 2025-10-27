Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi, Avrupa Birliği Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen “DigitalLife4ALL” projesiyle uluslararası alanda bir başarıya daha imza attı. Proje, dijital becerileri geliştirerek kırılgan grupları güçlendirmeyi ve Akdeniz ülkelerinde kapsayıcı bir dijital toplum oluşturmayı hedefliyor.

DigitalLife4ALL projesine AB desteği

Ege Üniversitesi, uluslararası bilimsel iş birliklerine bir yenisini ekledi. Avrupa Birliği Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan “DigitalLife4ALL” projesi, dijital becerilerin geliştirilmesiyle kırılgan grupların güçlendirilmesini amaçlıyor. Projenin yürütücülüğünü EÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Iliman Püsküllüoğlu yapıyor.

“Dijital çağın olanaklarından herkes yararlanmalı”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak toplumsal faydayı önceleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri destekliyoruz. ‘DigitalLife4ALL’ projesiyle dijital çağın olanaklarından herkesin eşit biçimde yararlanması hedefleniyor. Kırılgan grupların dijital becerilerini güçlendirmek ve yerel topluluklarda kalıcı Dijital Beceri Merkezleri oluşturmak büyük önem taşıyor. Bu anlamlı projeyle üniversitemizin vizyonuna katkı sunan Dr. Elif Iliman Püsküllüoğlu ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Altı Akdeniz ülkesi ortaklaşa çalışacak

Proje yürütücüsü Dr. Elif Iliman Püsküllüoğlu, projenin Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, Ürdün, Tunus ve Lübnanolmak üzere altı Akdeniz ülkesinin ortak çabasıyla yürütüldüğünü belirtti.

Püsküllüoğlu, “DigitalLife4ALL, kırılgan sosyal gruplara odaklanarak vatandaşların modern dijital becerileri sürekli öğrenmesini teşvik edecek. Yaşlılar, engelliler, yetişkinler ve dezavantajlı bireylerdeki dijital yetersizlikleri azaltarak, ‘Dijital Yetkin Akdeniz Bölgesi’ hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Toplumun her kesimine dijital okuryazarlık kazandıracağız”

Püsküllüoğlu, projenin sürdürülebilir ve yatay öğrenmeyi teşvik edeceğini vurguladı: “DigitalLife4ALL, bir ‘Uygulama Topluluğu’ ağı oluşturarak modern dijital yeterlikleri vatandaşlara, paydaşlara ve politika yapıcılara etkili biçimde aktaracak. Eğitim döngüleri ve topluluk etkinlikleriyle her ülkede dijital okuryazarlık için kalıcı merkezler kurulacak. Böylece toplumun tüm kesimlerinde dijital beceriler güçlenecek.”

Ege Üniversitesi ekibinden ortak çalışma

Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Elif Iliman Püsküllüoğlu üstlenirken, ekipte EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin ve Doç. Dr. Burcu Pamukçu Karasu da yer alıyor.