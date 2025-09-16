Son Mühür/Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e verdiği röportajda, yaklaşan olağanüstü kurultay süreci ve partinin gelecek hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bulut, kurultayın 24 Ekim'e ertelenmesini ve parti programı hazırlıklarını ele alırken, mevcut durumun Türkiye siyaseti açısından nasıl okunması gerektiğine dikkat çekti.

Kurultay süreci ve hukuki değerlendirme

Olağanüstü kurultay sürecinin 24 Ekim'e ertelenmesini "olumlu" bir gelişme olarak değerlendiren Burhanettin Bulut, bu davanın temelden açılmaması gerektiğini vurguladı. Bulut, "Olmaması gereken bir mahkemede çıkan olumlu bir sonuç bizi sevindiriyor. Türkiye'nin geldiği durumu böyle değerlendirmek lazım" diyerek, hukuki sürecin partiyi yıpratmaya yönelik bir girişim olduğunu ima etti.

Bulut, mahkeme sürecinde ortaya çıkan iki önemli gelişmenin altını çizdi;

Kayyum tehlikesinin ortadan kalkması

Mahkemenin, İstanbul İl Başkanlığı davasında olduğu gibi bir tedbir kararı (kayyum ataması) getirmeyeceğini ifade ettiğini belirten Bulut, bu kararla birlikte parti üzerindeki kayyum tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını ve bu defterin kapandığını söyledi.

Şikayetçilerin üyeliği

Mahkeme heyetinin, şikayetçi kişilerin partiye üye olup olmadığını sorgulamasının hukuki açıdan önemli olduğunu vurgulayan Bulut, parti tüzüğüne göre bir kişinin ancak üyesi olduğu bir kulüp veya derneğin yönetimini belirleyebileceğini örnek gösterdi. Bu durumun, şikayetçilerin hukuki taleplerinin geçerliliği açısından bir mihenk taşı olacağını belirtti.

Bulut ayrıca, kurultay tarihinin olağanüstü kongre sonrasına denk gelmesinin de süreci normalleştireceğini ifade etti. Yeni yönetimin olağanüstü kurultayda seçileceğini ve bu durumun mahkemenin tartışma konusunu ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Yeni yönetim ve gelecek programı

Kurultayda yeni bir yönetimin seçilecek olmasının, parti içinde önemli değişikliklere yol açabileceğini belirten Bulut, yeni Parti Meclisi'nin (PM) de bu süreçte belirleneceğini söyledi. Bu durumun, mevcut yöneticiler aynı kalsa bile "yenilenmiş, yeni dönem yöneticiler" seçilmesini sağlayacağını ve genel başkanın güven tazeleyeceğini ifade etti.

Burhanettin Bulut, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut genel başkanın görüşüp görüşmediği sorusuna, "O açıklandı, davetlerde falan o tür şeyleri de görüşüyorlar zaten" şeklinde yanıt verdi.

Bulut, partinin geleceğe yönelik hazırlıklarına ilişkin olarak ise parti programının tamamlandığını ve yakın zamanda lansmanının yapılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı ofisinin çalışmalarına da başlandığını ve bir "hükümet programı" veya "iktidar programı" hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Bulut, hem parti programının hem de iktidar programının eş zamanlı olarak kamuoyuna sunulacağını ifade etti.