Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de, doğal bir olay olan gelgitin etkisiyle deniz suyu seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi. Sahil şeridinde alışılmadık bir manzaraya yol açan olay, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Sabah Saatlerinde Etkisini Gösterdi

Fethiye'de özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren gelgit olayı, Şehit Fethi Bey Parkı'nın sahil bandını sular altında bıraktı. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte dalgalar, normalde kuru olan kordon ve yürüyüş yollarına kadar ulaştı. Oluşan manzara, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşları ve turistleri şaşırttı.

Bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek fotoğraf çekerken, özellikle çocuklar yükselen deniz suyunda neşeyle oynadı.

Gelgit Nedir ve Neden Olur?

Gelgit, Ay ve Güneş'in çekim kuvvetleri nedeniyle deniz ve okyanus sularının periyodik olarak alçalması ve yükselmesi olayıdır. Her 24 saatte bir, genellikle iki kez gelgit meydana gelir. Fethiye gibi deniz kıyısı şehirlerde bu etki, özellikle dolunay veya yeni ay zamanlarında daha belirgin hale gelebilir ve su seviyesinde gözle görülür bir artışa yol açabilir.