Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesi, bu kez dramatik bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Leylek Koyu mevkisinde karadan erişimin mümkün olmadığı sarp bir bölgede mahsur kalan kalabalık bir düzensiz göçmen grubuna yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İnsanların zor durumdaki yaşam mücadelesini gözler önüne seren bu olayda, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi can kaybını önledi.

Sahil güvenlik dalgıçları harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, kurtarma ekipleri bölgedeki düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine derhal harekete geçti. Ulaşım zorluğu nedeniyle karadan intikal imkânı bulunmayan Leylek Koyu'na, Sahil Güvenlik dalış timi ve kurtarma botları yönlendirildi. Ekipler, zorlu coğrafi koşullara rağmen bölgeye ulaşmayı başararak mahsur kalan grubu tespit etti. Kurtarılan toplam 36 kişinin önemli bir kısmının savunmasız durumdaki çocuklardan oluşması dikkat çekti; grupta 15 çocuk bulunduğu bildirildi.

Kurtarılanlar işlemler için Göç İdaresi'ne teslim edildi

Başarılı bir koordinasyonla kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak güvenli bir limana nakledildi. İlk sağlık kontrollerinin ardından, kurtarılan 36 kişi hakkında yasal süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili birimlere sevkleri gerçekleştirildi. Bu kişilerin kimlik tespit ve gerekli diğer idari işlemlerinin yürütülmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri belirtildi.