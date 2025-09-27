Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu, sorumluluk zincirini genişletti.

Soruşturma devam ediyor

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı ve elektrik tesisatında ciddi hataların bulunduğu belirlendi. Bu bulgular ışığında İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca ek bir bilirkişi raporu hazırlandı.

Asli kusurlu bulunan isimler

Rapora göre, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği iddia edilen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu hatalı biçimde tamir ettiği öne sürülen H.İ. “asli kusurlu” sayıldı.

Diğer yandan havuzun inşasını gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Z.M’ye kusur bağlanmadı. Z.M, bu değerlendirme doğrultusunda cezaevinden tahliye edildi.

Denetim görevini yerine getirmeyen 6 kişi

Bilirkişi raporunun en dikkat çekici kısmında ise havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetimlerde görevli 6 kişinin daha sorumluluğu olduğu tespit edildi. Bu kişilerin inşaat aşamasında gerekli kontrolleri yapmadığı, tesisat tamamlandıktan sonra da denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi.

Haklarında adli işlem başlatılan yeni şüpheliler için iddianame hazırlanmasının ardından kamu davası açılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Olay, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesinde yaşandı. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde üç gün süren yaşam mücadelesini 9 Haziran’da kaybetmişti.

İlk gözaltılar ve tutuklamalar

Zeyrek’in ölümü sonrası havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akımı bildirmediği belirlenen site görevlisi A.S. gözaltına alınmış, 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

14 Haziran’da ise enerji odasının standartlara aykırı inşa edildiği iddia edilen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı belirtilen M.Y.P., elektrik aksamlarını hatalı monte ettiği ileri sürülen N.B. ve H.İ. gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise serbest bırakılmıştı.