Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ESHOT Genel Müdürlüğü, "Garaj Yönetim Sistemi" projesini hayata geçirerek otobüs park operasyonlarını tamamen dijital bir altyapıya kavuşturdu. Gaziemir Beyazevler Garajı’nda başlatılan bu teknolojik dönüşümle, operasyonel verimlilik en üst seviyeye çıkarılırken zaman kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ulaşımda dijital dönüşümün yeni merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kentsel hizmetlerde teknoloji odaklı vizyonu doğrultusunda şekillenen yeni sistem, Beyazevler Garajı’nda resmen devreye alındı. Projenin işleyişini yerinde inceleyen Başkan Tugay’a, üst düzey belediye bürokratları ve ESHOT yetkilileri eşlik etti. Geleneksel park yöntemlerinin yerini alan yazılım destekli bu model, dev filonun yönetimini çok daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir noktaya taşıdı. Sistemin temel amacı, kısıtlı olan kamu kaynaklarını daha efektif kullanarak toplu ulaşımın yönetim maliyetlerini minimize etmek olarak açıklandı.

Yapay zeka destekli kusursuz yerleşim planı

Yeni nesil Garaj Yönetim Sistemi, otobüslerin garaj içerisindeki konumlarını anlık verilerle optimize ediyor. Araçların teknik boyutları, hizmet verdikleri hatların yoğunluğu ve sefere çıkış saatleri gibi pek çok değişken, yazılım tarafından otomatik olarak analiz ediliyor. Bu analizler sonucunda her araç için en uygun park peronu ve sıralaması anlık olarak belirleniyor. Manuel müdahaleden kaynaklanabilecek hataların ve düzensiz parklanmanın yarattığı risklerin ortadan kalkmasıyla, sabahın ilk ışıklarında sefere çıkacak araçların manevra trafiği de akıllıca yönetilmiş oluyor.

"Ölü Kilometre" sorununa teknolojik çözüm

Sistemin getirdiği en büyük avantajlardan biri de işletme maliyetlerinde sağladığı tasarruf olarak dikkat çekiyor. Akıllı parklanma düzeni sayesinde, otobüslerin garaj içindeki gereksiz manevraları ve yolcusuz katettikleri "ölü kilometre" oranları ciddi ölçüde azaltılıyor. Bu durum doğrudan akaryakıt tasarrufu sağlarken, aynı zamanda araçların yıpranma payını da düşürüyor. Gediz Atölyesi üzerindeki operasyonel yükü de hafifletmesi beklenen bu düzenleme, bakım ve onarım süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasına ve daha fazla aracın İzmir yollarında aktif olarak hizmet vermesine olanak tanıyacak.

Başkan Tugay: "Verimlilik ve modernizasyon önceliğimiz"

İncelemeler sırasında projenin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çağdaş belediyecilik anlayışının teknolojik entegrasyondan geçtiğini belirtti. Çalışanların iş süreçlerini kolaylaştıran ve kente yakışan sistemli bir yapıyı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tugay, dijital yatırımların sadece bir başlangıç olduğunu dile getirdi. Tugay, daha güçlü, düzenli ve vatandaş memnuniyetini odağına alan bir ulaşım sistemi inşa etmek için akıllı teknoloji yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizdi. Seferlerin istikrarını artıran bu yeni sistem, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan gecikmelerin de asgari seviyeye indirilmesini hedefliyor.