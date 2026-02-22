Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışma ağını Ramazan ayı vesilesiyle şehrin dört bir yanına yayıyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın dar gelirli vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları, iftar saatlerinde hemşehrilerine ücretsiz hizmet vererek gönül köprüleri kuruyor.

Sosyal Belediyecilikte dayanışma modeli

Ekonomik şartların ağırlaştığı bir dönemde vatandaşın yanında durmayı ilke edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca ilçelerde kurulan dev iftar sofralarının yanı sıra Kent Lokantaları aracılığıyla da desteğini sürdürüyor. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa gibi stratejik noktalarda hizmet veren bu lokantalar, sadece bir yemek alanı değil, aynı zamanda hayırsever İzmirlilerin bağışlarıyla katkı sunabildiği bir dayanışma merkezi haline dönüştü. Bölgesel yoğunluk ve ulaşım kısıtları nedeniyle yalnızca Kemeraltı şubesi bu ücretsiz akşam uygulaması kapsamı dışında tutulurken, diğer merkezlerde her akşam yüzlerce vatandaş ağırlanıyor.

Gıda mühendisleri denetiminde besleyici menüler

Projenin mutfak operasyonlarını yürüten Grand Plaza Turizm AŞ yetkilileri, iftar menülerinin özel bir titizlikle hazırlandığını belirtiyor. İşletmeler Müdürü Pınar Salman’ın aktardığı bilgilere göre, iftar sofraları için protein değeri yüksek, et ağırlıklı ve doyurucu reçeteler oluşturuldu. Ramazan geleneğinin vazgeçilmezi olan hurma ve zeytinin de eşlik ettiği dört çeşit menü, gıda mühendislerinin onayıyla servis ediliyor. Bugüne kadar toplamda 750 bin porsiyonu aşan bir hizmet hacmine ulaştıklarını vurgulayan Salman, 50 TL olan öğle yemeği fiyatını koruduklarını ve öncelikli hedeflerinin düşük gelirli gruplara, öğrencilere ve emeklilere en kaliteli hizmeti ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Yerel üretimin gücü sofralara taşınıyor

Kent Lokantaları’nın sunduğu menüler sadece lezzetiyle değil, İzmir’in yerel üretim gücünü yansıtmasıyla da dikkat çekiyor. Sofralarda yer alan su, Ödemiş Bademli’nin doğal kaynaklarından gelen Bademsu; ekmek ise Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nın taze üretimlerinden oluşuyor. Doyurucu bir ana yemeğin yanı sıra çorba, yardımcı yemek (pilav/makarna) ve yan ürünlerle (salata/meyve/tatlı) zenginleştirilen öğünler, tam bir besin dengesi gözetilerek sunuluyor. Hafta içi her gün saat 11.30 itibarıyla kapılarını açan lokantalar, Ramazan boyunca iftar vaktinde de İzmir’in misafirperverliğini sergilemeye devam ediyor.

Vatandaşlardan hizmete tam not

Ücretsiz iftar uygulamasından faydalanan İzmirliler, sunulan hizmetin kalitesi ve çalışanların ilgisinden duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Sosyal yardımın ötesinde, vatandaşlara insani bir nezaketle yaklaşılması projenin en çok takdir edilen yönlerinden biri oldu. Özellikle dar gelirli aileler ve yalnız yaşayan bireyler için büyük bir destek mekanizması oluşturan Kent Lokantaları’nın, önümüzdeki süreçte kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, doğru noktada doğru kişiye temas etme prensibiyle yeni lokasyonlar üzerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

