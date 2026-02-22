Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatan savunmasında canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısını yaşatmak için anlamlı bir karara imza attı. Şehit ailelerinden gelen talepler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kentin iki önemli noktasındaki üst geçitlere Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız ve Şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın isimlerini verdi.

Kent hafızasında ölümsüzleşen kahramanlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazilerin taleplerini önceliklendirerek kent genelinde bir vefa seferberliği sürdürüyor. Belediye Meclisi’nde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınan kararın ardından, Karataş sahil bölgesindeki üst geçit ile Naldöken mevkii Anadolu Caddesi üzerindeki yaya köprüsü yeni isimlerine kavuştu. Karataş’taki yapıya Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız’ın adı verilirken, Naldöken’deki üst geçit ise 2023 deprem şehidi Piyade Er Eren Taşkın’ın hatırasını yaşatacak. Bu adım, hem şehitlerin isimlerini günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor hem de kentin manevi değerlerine sahip çıkma kararlılığını simgeliyor.

"Şehidine sahip çıkan bir millet geleceğe güvenle bakar"

Projeye dair değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü İlker Güzlük, şehitlerin ve gazilerin milletin "onur nişanesi" olduğunu hatırlattı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, babasının gazi olması sebebiyle bu konuya kişisel bir hassasiyetle yaklaştığını belirten Güzlük, şehit emanetlerine layık oldukları değeri sunmak için tüm birimlerle seferber olduklarını dile getirdi. Güzlük, bir milletin ancak geçmişindeki kahramanlarına sahip çıkarak istikbalini inşa edebileceğini vurgularken, şehit yakınlarının her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarının altını çizdi.

Şehit Oğlu Yalçın Akyıldız: "Babamın adı gökyüzünden şehre indi"

Babasıyla aynı ismi taşıyan şehit oğlu Yalçın Akyıldız, bu kararın ailesi için taşıdığı manevi değeri gözyaşları ve gururla karşıladı. Babasının 1964 yılında Bandırma’da görev uçuşu sırasında uçağındaki arıza nedeniyle şehadete yürüdüğünü hatırlatan Akyıldız, Karataş’ta babasının ismini görmenin onur verici olduğunu söyledi. "Her şehit bir bayraktır" diyen Akyıldız, vatan sevgisinin bayrak aşkıyla bütünleştiğini ifade ederek, Başkan Dr. Cemil Tugay ve meclis üyelerine bu vefa örneği için teşekkürlerini iletti.

Deprem Şehidi Eren Taşkın’ın annesi: "Gurur doluyum"

6 Şubat 2023 tarihinde Hatay’da vatani görevini yaparken enkaz altında kalarak şehit düşen Eren Taşkın’ın annesi Dursune Taşkın da duygularını dile getirdi. Evladının isminin her gün binlerce insanın geçtiği bir noktada yaşayacak olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadığını belirten anne Taşkın, ricalarını geri çevirmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarını sundu. Kelimelerin hissettiği duyguyu tarif etmekte yetersiz kaldığını söyleyen acılı anne, oğlunun hatırasının bu şekilde onurlandırılmasının bir nebze de olsa teselli kaynağı olduğunu paylaştı.

Kahramanlarımızın aziz hatıraları

1941 Çeşme doğumlu olan Şehit Hava Pilot Teğmen Yalçın Akyıldız, Kuleli Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu’ndaki başarılı eğitim hayatının ardından göklerin koruyucusu oldu. 6 Mayıs 1964 tarihinde F-84G uçağıyla gerçekleştirdiği görev sırasında şehadete ulaştı. Henüz 20 yaşında olan Şehit Piyade Er Eren Taşkın ise Bayraklı ilçesinin bir evladıydı. 6 Şubat depremi sırasında Hatay Serinyol’daki birliğinde vatani görevini yaparken şehit olan Taşkın, İzmir’in ve Türkiye’nin hafızasına genç bir kahraman olarak kazındı.



