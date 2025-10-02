Son Mühür - Özbekistan’da düzenlenen uluslararası el sanatları festivaline özel davetle katılan Menemen, iki ödül birden kazandı. Menemen’in çömlekçilik ürünlerinin sergilendiği stant, 70 ülke arasından en iyi stant ve en iyi ürün kategorilerinde ikincilikle onurlandırıldı. Ayrıca Kokand şehriyle kardeş şehir ön protokolü, Rishton ile de kültürel iş birliği niyet mektubu imzalandı.

Menemen’e özel davet

Geçtiğimiz ay 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin ardından, Menemen’in çömlekçilikteki başarısı uluslararası platforma taşındı. Özbekistan’ın Kokand kentinde düzenlenen 3. Uluslararası El Sanatları Festivali ve Rishton’daki 2. Uluslararası Çömlekçilik Forumuna Menemen, özel davetle katıldı.

Etkinliklerde İzmir’i temsilen İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, akademik camiayı temsilen Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar yer aldı. Menemen Belediyesi’ni Ar-Ge Birim Sorumlusu Abdurrahman Tekin temsil ederken, Menemen’in değerli çömlekçileri Deniz Pottery ve Aselsander Derneği de Türkiye adına katılım sağladı.

İki ödül, iki protokol

Etkinlik kapsamında Menemen standı, 70 ülkenin katıldığı yarışmada iki kategoride ikincilik elde etti. Bunun yanı sıra Menemen heyeti, Fergana Valisi Hayrullo Bozorov, Kokand Valisi Marufjon Usmonov ve “Hunarmand” Derneği Başkanı Rasuljon Mirzaahmedov ile bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda Kokand ile kardeş şehir ön protokolü, Rishton ile ise kültürel iş birliği niyet mektubu imzalandı.

Pehlivan: “Menemen kültür taşıyan bir şehir olacak”

Özbekistan programına bakanlık düzeyinde başka bir etkinlik nedeniyle katılamadığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, alınan ödüllerin gurur verici olduğunu söyledi: “Menemen’i sadece üretim yapan bir şehir değil, kültür taşıyan bir şehir olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu festival, kültürümüzü uluslararası kardeşlik zemininde taçlandırma fırsatı sundu. Deniz Pottery ve Aselsander ustalarımızın iki ayrı kategoride ikincilik kazanması, ülkemizin ve ilçemizin dünya zanaatkârlık sahnesinde artık söz sahibi olduğunu gösteriyor. Kokand ile kardeş şehir ön protokolü, Rishton ile de kültürel iş birliği niyet mektubu imzalayarak somut adımlar attık. Bu temaslar sadece diplomatik değil; Menemen halkına doğrudan katkı sunacak kültürel ve ekonomik açılımların kapısını aralayan stratejik görüşmelerdir.”