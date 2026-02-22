Son Mühür/ Merve Turan- Buca Belediyesi, ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” eğitimleriyle doğa dostu bir nesil yetiştiriyor. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocuklara kazandırılan çevre bilincinin, yarının temiz dünyası için atılan en güçlü temel olduğunu vurguladı.

Gelecek nesiller için stratejik iş birliği

Buca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan anlamlı protokol, meyvelerini vermeye devam ediyor. İlçe genelindeki ilkokullarda sistematik bir şekilde sürdürüleilen çevre eğitimlerinin son durağı, Gaziler Mahallesi’nde eğitim veren Akşemsettin İlkokulu oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, minik öğrencilere ekosistemi tehdit eden iklim değişikliğinin temel nedenleri ve doğal kaynakların korunmasına yönelik hayati bilgiler aktarıldı. Teorik bilgilerin ötesine geçen eğitimlerde, su ve enerji tasarrufu gibi kritik başlıklar çocukların anlayabileceği akıcı bir dille işlendi.

Uygulamalı eğitimle dönüşüm evde başlıyor

Eğitim programının en dikkat çekici kısmını ise atık yönetimi ve geri dönüşümün pratik uygulamaları oluşturdu. Öğrenciler, gündelik yaşamda kullandıkları materyallerin hangilerinin geri dönüştürülebilir olduğunu ve bu atıkların kaynağında nasıl ayrıştırılması gerektiğini yaşayarak öğrendi. Kağıt, plastik ve metal gibi atıkların doğaya karışmadan ekonomiye geri kazandırılma sürecini kavrayan çocuklar, "sıfır atık" felsefesini sadece bir kavram olarak değil, bir yaşam tarzı olarak benimsedi. Bu interaktif model sayesinde, okulda edinilen çevreci alışkanlıkların aile ortamına ve ev yaşantısına taşınması hedefleniyor.

Başkan Duman: "Doğa sevgisi Her türlü yatırımdan değerli"

Çevre bilincini erken yaşlarda aşılamanın toplumsal dönüşümdeki önemine değinen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin belediyecilik hizmetleri arasındaki özel yerine dikkat çekti. Çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesinin, kente yapılan fiziksel yatırımlar kadar kritik olduğunu ifade eden Başkan Duman, “Buca’da başlattığımız bu eğitim seferberliğiyle evlatlarımıza sadece teorik bilgi sunmuyoruz; onlara sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Bugünün küçük adımları, geleceğin tertemiz dünyasını inşa edecek olan devasa bir bilinç dalgasına dönüşecek. Çevreci belediyecilik anlayışımızı ilçemizin her sokağına ve her okuluna yaymakta kararlıyız” şeklinde konuştu.