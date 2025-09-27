Son Mühür - Premier Lig takımı Brighton’da oynayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon yaşadığı sakatlık sürecine dair İngiliz medyasına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The Athletic’e konuşan Kadıoğlu, ayak başparmağındaki sakatlığının tahmin edilenden uzun sürdüğünü ve sahalara dönüşünün zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığının ilk döneminde ameliyatsız iyileşme umudu olduğunu ancak bu yöntemin sonuç vermemesi üzerine ameliyat olduğunu şu ifadelerle anlattı:

''Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu.''

Liverpool maçı itirafı

Kadıoğlu, sakatlık döneminde ağrıyla mücadele ederek sahada kalmaya devam ettiğini de ifade etti:

''Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakat sakat gol attım.''

Performansı