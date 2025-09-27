Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun, teknik direktör Domenico Tedesco konusunda bir karar aldığı öğrenildi. Saran’ın, Dinamo Zagreb karşısında alınan mağlubiyet ve sergilenen futbol nedeniyle rahatsızlık duyduğu, ayrıca Tedesco’nun oyuncularını eleştirmesinin bu tepkiyi daha da artırdığı öne sürüldü.

Tedesco, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı. Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz.

İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler."

Aykut Kocaman ile görüştü

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Tedesco için Antalyaspor maçını kritik bir sınav olarak gördüğü öne sürüldü. Fotomaç’ın haberine göre, bu karşılaşmada yaşanacak olası bir puan kaybı durumunda Tedesco ile yolların ayrılması planlanıyor. Aynı haberde, Başkan Sadettin Saran’ın Aykut Kocaman’la bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Kocaman’ın bu görüşmede, “Takımın başında hâlâ bir teknik direktör varken masaya oturmak doğru olmaz. Ancak yollar resmen ayrılırsa, Fenerbahçe için her zaman elimden geleni yapmaya hazırım” diyerek göreve sıcak baktığı aktarıldı.