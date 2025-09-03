Son Mühür- Dunn’un, ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde kısa sürede büyük bir servet elde ettiği öğrenildi. Sporcu, sosyal medyada paylaştığı sponsorlu içeriklerle sadece sporda değil, dijital platformlarda da güçlü bir marka değeri oluşturdu.

Tek fotoğrafla 500 nin Dolar

Genç jimnastikçinin bir markaya ait kıyafetlerle çekilen tek bir fotoğrafı paylaşması karşılığında 500 bin dolar (yaklaşık 20 milyon 580 bin TL) kazandığı belirtildi. Bu rakam, sporcuların sosyal medyadan elde ettiği gelirlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Sosyal medya ve sporun gücü

Olivia Dunn’ın hikayesi, günümüzde sporcuların sadece sahadaki başarılarıyla değil, dijital dünyadaki görünürlükleriyle de kazanç sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Hem gençlere ilham olan hem de markaların ilgisini çeken Dunn, spor ile sosyal medyanın kesişiminde yeni bir dönemi temsil ediyor.