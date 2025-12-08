Son Mühür- Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen “2025 Miss Model of The World” (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) bu yıl da birçok ülkenin temsilcisine ev sahipliği yaptı. Türkiye’yi yarışmada Miss Model Şüheda Erkoç temsil etti.

Kostüm Sabiha Alakuşu’nun özel tasarımı

Erkoç’un sahnede giydiği geleneksel Osmanlı kostümü, Sabiha Moda ve Tasarım Evi’nin sahibi Sabiha Alakuşu tarafından 7 aylık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlandı.

Kostüm, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Sultan'ın giysisinden esinlenerek oluşturuldu.

Yarışmada jüri koltuğunda Türkiye’den bir isim

“2025 Miss Model of The World” yarışmasının Türkiye başkanı ve genel sekreteri Barbaros Yüksel de bu yıl jüri üyesi olarak organizasyonda yer aldı. Yüksel, yarışmanın Türkiye adına önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirtti.

Dünya birincisi seçildi

Şüheda Erkoç’un taşıdığı “Geleneksel Osmanlı kostümü”, yarışmanın özel kategorisinde dünya birincisi olmaya hak kazandı. Erkoç yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söylemişti.

Osmanlı mirası dünya sahnesinde

Tarihi ve kültürel detaylarla bezeli kostümün başarısı, Osmanlı motiflerinin uluslararası platformda gördüğü ilgiyi bir kez daha gösterdi.