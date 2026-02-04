Son Mühür- Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, bu kez hem özel hayatı hem de kariyer planlarıyla gündemde. Ünlü oyuncu, katıldığı son lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel hayatıyla gündemde

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyi geçtiğimiz aylarda sonlandıran Erçel, ardından ünlü yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.

İlişkisi hakkında daha önce ilk kez konuşan oyuncu, sürecin çok yeni olduğunu vurgulayarak, “Üzerine konuşulacak bir durum yok. Zamanı gelirse konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı.

Lansmanda kamera karşısına geçti

Hande Erçel, yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, hem projeleri hem de yurt dışı planlarıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi.

Londra–Türkiye arasında yoğun tempo

Bir süredir Türkiye ile İngiltere arasında gidip gelen Erçel, Londra’da dil eğitimi aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, “Çekimler ve toplantılar için gidip geliyorum ama bir süre daha oradayım” diyerek yoğun temposunu anlattı.

İngilizce sorusuna dikkat çeken yanıt

Röportaj sırasında muhabirin, “İngilizceniz A seviyeye geçene kadar yurt dışına gitmeye devam mı?” sorusu üzerine Erçel’in cevabı dikkat çekti. Ünlü isim, bu soruya kısa ve net bir yanıt vererek, “Bilemezsin seviyemi” dedi.