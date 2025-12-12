Son Mühür- 2008–2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Fenomen dizi, hem yeniden yayınlandığı dönemlerde reyting listelerinde üst sıralara çıkıyor hem de sosyal medyanın gündeminde kalmayı sürdürüyor.

Nasıl bir kırılma yarattığını anlattı

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, oyunculuk kariyerindeki dönüm noktalarını konuşmak üzere Alican Erkorek’in YouTube programına konuk oldu. Kaya, sohbet sırasında Aşk-ı Memnu dizisinin hayatında nasıl bir kırılma yarattığını anlattı.

“7 kez audition verdim”

Ünlü oyuncu, dizide canlandırdığı Nihal Ziyagil karakterinin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kaya, rolü alabilmek için büyük çaba gösterdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Aşk-ı Memnu benim için bir dönüm noktasıydı. Diziye girmek için tam 7 kez audition verdim.”

İtiraf sosyal medyada gündem oldu

Hazal Kaya’nın yıllar sonra gelen bu açıklaması, Aşk-ı Memnu hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun rol için gösterdiği çabaya övgü dolu yorumlar yaparken, dizinin cast sürecine dair bu yeni detay gündeme damga vurdu.