Son Mühür- İrem Derici, daha önce yaptığı açıklamalarda evliliğe sıcak baktığını dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, nişan kararını ise sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla duyurmuştu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Özel törenle nişanlandılar

Çift, yakın çevrelerinin katıldığı sade ve özel bir organizasyonla nişanlandı. Gözlerden uzak gerçekleşen törende İrem Derici ve Melih Kunuçu’nun mutlulukları dikkat çekerken, heyecanları objektiflere de yansıdı.

Yaş farkı daha önce gündem olmuştu

İlişkileri boyunca magazin gündeminde sık sık yer alan çift, özellikle aralarındaki 12 yaş farkı nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu.

37 yaşındaki İrem Derici, 25 yaşındaki sevgilisiyle arasındaki yaş farkına yönelik eleştirilere daha önce yaptığı açıklamalarda bu yorumları önemsemediğini ifade etmişti.

Nişan fotoğraflarına beğeni yağdı

Nişan töreninin ardından çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Yayınlanan nişan kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, çift tebrik mesajlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutuldu.