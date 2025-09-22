Son Mühür- Galatasaray geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük emeği olan Fernando Muslera'yla Dries Mertens'e binlerce taraftarının önünde muhteşem bir organizasyonla veda etmişti.

Aynı dönemde dünya futbolunun marka isimleri arasında yer alan Edin Dezeko ve Tadiç için de Fenerbahçe'de veda töreni düzenlendi.

Tesislerin mutfak bölümünde düzenlenen veda törenine Dzeko ve Tadiç dışında Jose Morinho, Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un da katıldığı görüldü.

Eleştirilere konu olmuştu..



Sosyal medyada uzun süre eleştirilere konu olan ve iki başarılı oyuncuya bu türden basit veda töreni Fenerbahçe markasına yakışmadığına yönelik tepkiler zamanla unutuldu.

Ancak, Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun ardından aynı karede Dzeko ve Tadiç'i uğurlayan Ali Koç'un da Sadettin Saran'a karşı başkanlığı kaybetmesi sosyal medyada söz konusu fotoğrafı bir kez daha gündeme getirdi.

''Bu fotodan sadece tencere ve tava kaldı'' yorumu kısa süre içinde bir milyondan fazla görüntülenme aldı.