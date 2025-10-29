Serie A devi Juventus’ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. İtalyan basını, Luciano Spalletti’nin Juventus’un yeni teknik direktörü olacağını ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını yazdı.

Juventus düşüşe geçti, Tudor’un kredisi tükendi

Sezona üçte üç galibiyetle başlayan Juventus, ardından gelen haftalarda performans düşüşü yaşadı. Takım, Serie A’da son beş maçında galibiyet alamazken, Şampiyonlar Ligi grubunda da üç puanla tanışamadı. Yönetim, kötü gidişin ardından teknik direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Tudor’un ayrılığı, Torino ekibinde yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

Spalletti ile anlaşma tamam: Resmi açıklama bekleniyor

İtalyan futbolunun deneyimli teknik adamı Luciano Spalletti, Juventus’un yeni hocası olmaya hazırlanıyor.

Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, Spalletti ile görüşmelerde son aşamaya gelindi ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın, ilk etapta sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı, Juventus’un Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde kontratın iki yıl daha uzayacağı bildirildi.

Kenan Yıldız, Spalletti’nin planlarında özel bir yere sahip

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Spalletti’nin göreve gelmesiyle birlikte milli futbolcu Kenan Yıldız’ın takımın merkezinde yer alacağını yazdı.

Haberde, genç oyuncunun hem teknik kapasitesi hem de özgüveniyle Juventus’un yeni döneminde “yol gösterici” olacağı vurgulandı.

“Kenan Yıldız onun yol gösterici ışığı olacak, takımın geri kalanı ise özgürce gelişip kendilerini ifade edebilecekleri genç oyunculardan oluşan bir grup olacak.”

Bu ifadeler, Spalletti’nin genç oyunculara dayalı bir sistem kurmayı planladığını ortaya koydu.

Kenan Yıldız: Juventus’un geleceği

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen takımda büyük bir güven kazanan Kenan Yıldız, bu sezon 11 resmi maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.