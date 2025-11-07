Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçta iki oyuncusuyla ilgili olumsuz gelişme yaşadı.

2 isim cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi takımdan Ladra, orta sahada İsmail Yüksek’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu faul olarak değerlendirip İsmail Yüksek’e sarı kart gösterdi. Bu kartla milli futbolcu cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in ardından Jayden Oosterwolde’den de kötü haber aldı. Maçın 48. dakikasında Viktoria Plzen, ceza sahası dışı sağ kanattan Oosterwolde’nin yaptığı faulle serbest vuruş kazandı. Hollandalı oyuncu da bu müdahale sonrası sarı kart gördü ve tıpkı İsmail Yüksek gibi cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.