Fenerbahçe'nin uzun süredir gündemini meşgul eden ve taraftarların heyecanla beklediği Kerem Aktürkoğlu transferi, resmiyete kavuştu. Portekiz ekibi Benfica’nın transferi duyurması ve Galatasaray’ın öncelik hakkını kullanmaması üzerine, sarı-lacivertliler yılın en çarpıcı transferlerinden birini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yeni yıldızını almak için özel bir jet gönderdi.

Benfica Maliyeti Açıkladı: 25 Milyon Euro'ya Ulaşabilecek Anlaşma

Portekiz devi Benfica, yaptığı resmi açıklamayla Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, transferin sabit ücreti 22.5 milyon avro olarak belirlendi. Anlaşma, hedeflere bağlı ek ödemelerle birlikte toplamda 25 milyon avroya kadar çıkabilecek bir potansiyel taşıyor.

Galatasaray Transferi Engellemedi

Açıklamada, Galatasaray’ın Kerem’in transferinde sahip olduğu öncelik hakkı nedeniyle transfer detayları hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını ve anlaşmaya izin verdiklerini söyledi. Bu durum, transferin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında kilit bir rol oynadı.

Özel Jet Gitti, İşte Kerem'in Geliş Saati

Resmi açıklamanın ardından Fenerbahçe, yeni yıldızını İstanbul'a getirmek üzere harekete geçti. Sabah saatlerinde Portekiz'e özel bir jet gönderildi. Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre, Lizbon'dan havalanacak jetin bu akşam saat 18.00 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor.