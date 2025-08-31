Son Mühür- Volkan Demirel, konuyla ilgili sözlerinde Kerem’in futbolculuğuna bir eleştirisi olmadığını belirterek, “İlk günden beri Kerem konusu olduğundan beri bir şey anlatmaya, söylemeye çalışıyorum ve sinirleniyorum. Kerem'in futbolculuğuna hiçbir lafım yok. Ama bence Fenerbahçe'de olmayacak. Sürekli bir sorun çıkıyor” dedi.

Mourinho vurgusu

Demirel, transferin perde arkasına dair de dikkat çekici bir noktanın altını çizdi:

“Bir de Mourinho'nun istediği oyuncuydu, Mourinho gitti. O zaman Mourinho gitmeseydi! Sürekli tezatlıklar var” ifadelerini kullandı.

“Kerem gelse maçı mı kazandıracaktı?”

Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesini hatırlatan Demirel, transfer tartışmalarının takıma zarar verdiğini vurguladı:





“Bir anlam veremiyorum ve üzülüyorum! Şampiyonlar Ligi'nden elendi bu takım ve 30 milyon euro para gitti! Kerem gelse maçı mı kazanacaktı bu takım?” sözleriyle sürece tepkisini dile getirdi.

“Golünü attı, tebrik etmek lazım”

Kerem Aktürkoğlu’nun performansına değinen Demirel, “Golü attığı diye değerlendi, onu da tebrik etmek lazım. Transfer olacağı takıma karşı aslan gibi oynadı, o ayrı bir şey” dedi.

“Camialara zarar veriliyor”

Demirel, transfer sürecinde yaşanan tartışmaların kulüplere zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Bu tarz şeyleri gündeme getirmek kulüplere zarar veriyor. ‘Ahlak dersi verdik, onu yaptık, bunu yaptık’ deniyor. Fenerbahçe teklif yapıyor, Galatasaray'ın 5 günlük süresi var falan... Bunlara gerek yok, camialara zarar veriliyor” diye konuştu.