Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al-Duhail’e transfer olan Hakim Ziyech, beklentileri karşılayamayınca sözleşmesi feshedildi. Faslı yıldız şu anda kulüpsüz ve geleceği merak konusu.

Katar Macerası Sadece 4 Ay Sürdü

Geçen sezonun ikinci yarısında Al-Duhail forması giyen Hakim Ziyech, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Kulüp yönetimi, Faslı yıldızla yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray’dan Ayrılışın Ardından İkinci Hayal Kırıklığı

Ziyech’in Galatasaray’dan ayrılışı sonrası yaşadığı bu süreç, kariyerinde büyük bir gerileme olarak değerlendiriliyor. Faslı yıldızın performans düşüklüğü, transfer piyasasında seçeneklerini kısıtladı.

Süper Lig İddiaları Gündemde

Ziyech’in adı zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle anılsa da henüz resmi bir anlaşma yok. Avrupa’daki transfer döneminin kapanması, Faslı yıldızın alternatiflerini azaltıyor.