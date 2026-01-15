Son Mühür - Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesi gerçekleştirdiği yağmurluk ve bayrak çalışmasının maliyeti ile elde edilen gelir öne çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, Fenerium mağazalarında satılan yağmurluklardan iki gün içinde 37 milyon lira kazanç sağladığı, organizasyon giderleri çıkarıldığında ise yaklaşık 22 milyon lira kâr elde edildiği ifade edildi.
35 bin yağmurluk...
Aktarılan bilgilere göre Süper Kupa finali öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın talimatıyla toplam 15 milyon 250 bin lira harcanarak 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak hazırlandı. Final karşılaşmasında yapılan organizasyon sayesinde tribünlerde görsel bir şölen oluşturulduğu belirtildi.
37 milyon TL gelir...
Final organizasyonunun ardından Fenerbahçe’nin Fenerium mağazalarında satışa sunulan 150 bin yağmurluktan iki gün içinde 37 milyon lira gelir sağlandığı belirtildi. Yağmurluk satışlarının halen sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.
22 milyon net kar...
Paylaşılan verilere göre 37 milyon liralık gelirden 15 milyon 250 bin liralık gider düşüldüğünde, Fenerbahçe’nin 21 milyon 750 bin lira, yani yaklaşık 22 milyon lira kâr elde ettiği hesaplandı.