Son Mühür - Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesi gerçekleştirdiği yağmurluk ve bayrak çalışmasının maliyeti ile elde edilen gelir öne çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, Fenerium mağazalarında satılan yağmurluklardan iki gün içinde 37 milyon lira kazanç sağladığı, organizasyon giderleri çıkarıldığında ise yaklaşık 22 milyon lira kâr elde edildiği ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre Süper Kupa finali öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın talimatıyla toplam 15 milyon 250 bin lira harcanarak 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak hazırlandı. Final karşılaşmasında yapılan organizasyon sayesinde tribünlerde görsel bir şölen oluşturulduğu belirtildi.

37 milyon TL gelir...