Son Mühür - İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid’i eleyerek tarihe geçen Albacete’de, maç öncesi yapılan bir açıklama tekrar gündeme geldi. Teknik Direktör Alberto Gonzalez’in karşılaşma öncesinde sarf ettiği sözler, alınan galibiyetin ardından dikkatleri üzerine çekti.

Maç öncesinde söyledikleri gündeme geldi

Kral Kupası Son 16 Turu’nda Real Madrid maçı öncesi konuşan Albacete Teknik Direktörü Alberto Gonzalez, iddialı sözleriyle dikkat çekmişti. Gonzalez, “Albacete, tarihinde hiç Real Madrid’i yenemedi. Neden mi? Çünkü o galibiyet bu maça saklandı” ifadelerini kullanmıştı. Real Madrid şoku yaşadı Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda La Liga II ekibi Albacete’ye 3-2 yenilerek Kral Kupası’na veda etti. Bu skorla Albacete, Real Madrid karşısında tarihindeki ilk galibiyetini elde ederken, adını çeyrek finale yazdırdı. ''Kehanet gibi...'' Maç öncesinde yapılan bu açıklama, Real Madrid’in elenmesinin ardından İspanya medyasında geniş yankı uyandırdı. Alberto Gonzalez’in sözleri “kehanet gibi” değerlendirilirken, Albacete cephesinde tarihi galibiyetin simgesi haline geldi.