Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Quinten Timber için İtalyan devi Napoli de devreye girdi.

Kevin De Bruyne ve Zambo Anguissa’nın yaşadığı sakatlıklar sonrası orta saha arayışına hız veren Napoli, Feyenoord’un 24 yaşındaki yıldızı için devre arası hamlesi planlıyor.

Napoli’den orta sahaya acil takviye planı

İtalyan basınında yer alan CalcioNapoli24 haberine göre Napoli, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Quinten Timber’i öncelikli hedefler arasına aldı. Haber detaylarında, teknik direktör Antonio Conte’nin Timber’i özellikle kadroda görmek istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe uzun süredir takip ediyordu

Sarı lacivertliler bir süredir Timber’i gündeminde tutuyor ancak Napoli’nin devreye girmesi rekabeti artırmış durumda. Fenerbahçe’nin orta sahayı güçlendirme hedefi doğrultusunda oyuncuyla ilgili girişimlerini sürdürdüğü biliniyor.

Timber’in performansı dikkat çekiyor

Feyenoord’un dinamik orta sahası, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Quinten Timber’in 2024–2025 sezonu istatistikleri:

14 maç

2 gol

1 asist

Hem fizik gücü hem de oyun kurulumundaki etkinliği nedeniyle Avrupa’da birçok kulübün izlediği Timber’in devre arasında hangi takıma imza atacağı şimdiden merak konusu.