Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıldız futbolcu Neymar’ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceğini açıkladı. Santos formasıyla sahalara dönen tecrübeli oyuncunun performansının yakından takip edildiğini belirten Ancelotti, karar sürecinin henüz netleşmediğini vurguladı.

“Kadromuzun dışında değil”

Tunus maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ancelotti, Neymar’ın hâlâ aday listesinde olduğunu açık bir dille ifade etti.

“Neymar, Dünya Kupası’na gidebilecek oyuncular arasında. Onu takip etmeyi sürdürüyoruz” diyen İtalyan teknik adam, nihai listenin en formda ve en hazır isimlerden oluşacağını söyledi.

Fiziksel durum kritik belirleyici olacak

Ancelotti, sakatlığını atlatan yıldız oyuncunun önünde önemli bir fırsat bulunduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önünde altı aylık bir dönem var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir dinlenme süresi olacak. Yeni sezonda fiziksel olarak ne seviyede olacağına bakacağız.”

Teknik heyetin öncelikli kriterlerinden birinin oyuncuların fiziki dayanıklılığı olduğunu belirten Ancelotti, Neymar’ın bu alandaki gelişiminin kadro kararında belirleyici rol oynayacağını ifade etti.