Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi FC Utrecht forması giyen El Karouani transferinde beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertlilerin önemli mesafe kat ettiği transfer sürecine, hiç hesapta olmayan bir rakip dahil oldu.

Amrabat faktörü devreye girdi

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Fenerbahçe’den Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat, transfer sürecinin seyrini değiştiren isim oldu. Edinilen bilgilere göre Amrabat, vatandaşı El Karouani ile bir görüşme gerçekleştirdi ve futbolcuya Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar verdi.

Ancak deneyimli orta saha oyuncusunun bu görüşmenin ardından El Karouani’yi bu kez Real Betis yönetimine önerdiği öğrenildi. Bu hamle sonrası İspanyol kulübünün futbolcunun temsilcileriyle temasa geçtiği ifade ediliyor.

Real Betis süreci yakından izliyor

Amrabat’ın önerisiyle harekete geçen Real Betis’in, El Karouani cephesinden detaylı bilgi aldığı ve transfer şartlarını sorguladığı kaydedildi. İspanyol ekibinin ilgisi, Fenerbahçe cephesinde sürecin daha da hızlanmasına neden oldu.

Fenerbahçe’nin teklifi masada

Sarı-lacivertli yönetimin El Karouani’ye daha önce 4 yıllık sözleşme ve yıllık 1,3 milyon euro maaş içeren resmi bir teklif sunduğu biliniyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu avantajını kaybetmemek adına temaslarını sıklaştırmaya hazırlanıyor.

Transfer yarışında tempo artıyor

Real Betis’in devreye girmesiyle birlikte transferde rekabetin kızışması beklenirken, Fenerbahçe’nin oyuncu ve menajer cephesiyle görüşmelerini daha üst seviyeye taşıyacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, El Karouani transferini sonuçlandırarak yaz döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor.