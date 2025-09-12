Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 40. yaş günü nedeniyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürpriz bir kutlamayla karşılaştı.

Hazırlanan pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Tedesco, kutlamanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, duygularını şöyle ifade etti:

"Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun."