2025 yılı itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam borcu açıklandı. Kulüp yönetimi ve Denetleme Kurulu’nun yaptığı değerlendirmelere göre Fenerbahçe, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL borçla karşı karşıya kaldı. Bu rakam, kulübün genel kurul toplantısında üyelere sunulan resmi raporlarla duyuruldu. Banka kredilerinin yeniden yapılandırılması, Euro ve Dolar cinsinden borçların TL’ye çevrilmesi gibi adımlar atılsa da, sportif yatırımlar ve sponsorluk gelirlerinde yaşanan dalgalanmalar genel borç tablosunu yüksek seviyede tutmaya devam etti. Özellikle kur ve enflasyonun son dönemdeki artışı, naklen yayın gelirlerindeki azalmayla birleşerek finansal dengeyi zorladı. Fenerbahçe yönetimi, kısa vadede kulübün mali bağımsızlığını hedeflediğini açıklıyor.

Ali Koç Yönetiminde Borç Artışı mı Azalma mı?

Ali Koç’un başkanlığında Fenerbahçe’nin mali tablosunda dikkate değer değişimler yaşandı. Koç, göreve geldiği 2018 yılında kulübün borcunun 621 milyon Euro seviyesinde olduğunu, bunun o dönemdeki kurla yaklaşık 3.2 milyar TL’ye denk geldiğini belirtmişti. Yıllar içinde yapılan yatırımlar, sponsorluk gelirlerindeki artış ve faktoring borçlarının kapanmasına rağmen, kulübün toplam borcu azalmadı; tam tersine 21 milyar TL’nin üzerine çıktı. Ali Koç, döneminde sponsorluk ve Fenerium gelirlerinde büyük artışlar yaşandığını vurguladı. Ancak, dövizdeki yükseliş, faiz giderleri ve yeni transfer harcamaları, borç rakamını hızla yukarı taşıdı. Kulüp yönetimi, Bankalar Birliği’nden çıkış projeleri ve gayrimenkul yatırımlarıyla borcu dengelemeye çalıştı ancak genel tabloya bakıldığında, borcun Koç döneminde artış gösterdiği söylenebilir.

Fenerbahçe’nin gelecek planlarında mali bağımsızlık önemli yer tutmaya devam ediyor. Finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla sponsorluklar ve yeni gelir kaynakları aranıyor. Kulüp, 2026’ya girerken borç yükünü azaltmak için projelerine ve yeniden yapılandırma süreçlerine hız verdi.