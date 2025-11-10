Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde görev alan hakem Allard Lindhout’un maç yönetimine ilişkin UEFA’ya resmî şikâyette bulunduğunu duyurdu. Kulübün açıklamasında, hakemin verdiği kararların maçın seyrini doğrudan etkilediği vurgulandı.

“Hatalı kararlar sonucu etkiledi”

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında hakemin yönetimi, kart ve faul değerlendirmeleri ile ilgili ciddi tereddütlerin oluştuğu ifade edildi. Kulüp, UEFA’ya iletilen şikâyet dosyasında hakemin hatalı kararlarının maç sonucunu etkilediğine dair kapsamlı bir değerlendirme sunduğunu belirtti.

Süreç resmî olarak başlatıldı

Fenerbahçe yönetimi, UEFA’ya yapılan başvuru sonrası sürecin resmî şekilde işleme alındığını açıklayarak şu bilgileri paylaştı:

“Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında hakem Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili resmî başvurusunu yapmıştır. Hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin inceleme talep edilmiştir.”

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak

Açıklamada ayrıca, UEFA’nın konuyu ivedilikle değerlendirmesinin beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulüp, sürece dair tüm detayların kamuoyuyla düzenli şekilde paylaşılacağını ifade ederek taraftarlara şeffaf bilgilendirme sözü verdi.