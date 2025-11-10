Fenerbahçe Beko, ABD’li yıldız oyuncu Scottie Wilbekin’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi sürecine başlandığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Diz kıkırdağında ödem tespit edildi

Fenerbahçe Beko tarafından yapılan açıklamada, Wilbekin’in diz ağrıları üzerine sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği, durumun yakından takip edildiği ve gerekli tedavi protokollerinin uygulamaya alındığı bildirildi.

Tedavi süreci başladı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda oyuncunun tedavisine vakit kaybedilmeden başlandı. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun takıma dönüş sürecinin titizlikle planlanacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

Kulüpten “geçmiş olsun” mesajı

Fenerbahçe Beko’nun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.”

Takıma dönüş süreci takip edilecek

Kulüp, Wilbekin’in sağlık durumunun gün gün izleneceğini, tedaviye vereceği yanıta göre parkelere dönüş süresinin belirleneceğini ifade ediyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ise yıldız oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini heyecanla bekliyor.