Son Mühür - Millet Haber Ajansı Yönetmeni Sinan Burhan, TV100’ün canlı yayınında Türkiye futbol camiasını sarsacak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Burhan, önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde ifadeye çağrılacağını açıkladı:

"Bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Soruşturma sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek"

'İnterpol' ayrıntısı

Burhan ayrıca, Türkiye’de yaşayan bazı kişilerin yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleriyle ilgili bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Burhan, "Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleri üzerine oyun oynayan futbolcular, yöneticiler ve teknik direktörler var. Bu durum Interpol'ün dikkatini çekti ve konu Türk emniyetiyle paylaşıldı" dedi.