Fenerbahçe, kulübün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı’nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde “değer yaratma ve geliştirme direktörü” olarak göreve başladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, bu atamayla altyapıda köklü bir dönüşüm hedefliyor.

43 yaşındaki efsane, akademinin başına geçti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2002–2007 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla büyük başarılar elde eden Tuncay Şanlı’nın akademide önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır.”

Görev tanımı: Yapısal koordinasyon ve oyuncu gelişimi

Fenerbahçe, Şanlı’nın akademide üstleneceği sorumlulukları detaylı şekilde açıkladı.

Buna göre Tuncay Şanlı, altyapı yapılanmasını modern futbol standartlarına uygun hale getirmek için kritik görevler üstlenecek.

Şanlı’nın sorumluluk alanları şöyle sıralandı:

Altyapı ile A Takım arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi,

Genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması,

Altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması.

Kulüp, Şanlı'nın katılımıyla akademinin üretim odaklı ve modern bir futbol kültürü oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

“Teknik ve sportif standartları yükselten bir sistem kuruyoruz”

Açıklamada ayrıca Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin, Tuncay Şanlı yönetiminde daha çağdaş, verimli ve bilimsel bir yapıya kavuşacağının altı çizildi:

“Futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.”

Kulüp, Tuncay Şanlı’ya başarılar dileyerek yeni görevin camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Fenerbahçe’den hoş geldin mesajı: “Evine hoş geldin Tuncay Şanlı”

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı özel paylaşımda da efsane futbolcuyu şu ifadelerle karşıladı:

“Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!”

Paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük ilgi gördü.