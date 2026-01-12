Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'da forma giyen dünya yıldızı N'Golo Kante'ye resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertli yöneticilerin, 34 yaşındaki oyuncunun menajeriyle salı günü görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Matteo Moretto da Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istediğini doğruladı.

Sezon sonu bonservis bedelsiz

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncunun Al Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin transferi bonservis ödemeden gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

N'Golo Kante, bu sezon Al Ittihad formasıyla 21 maçta görev aldı ve 1 gol attı. Sahada 1842 dakika kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımının en istikrarlı ve etkili isimleri arasında yer aldı. 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Tecrübe ve denge arayışı

Fenerbahçe yönetiminin, orta sahadaki tecrübe ve denge ihtiyacını karşılamak adına bu transferi önemli bir hamle olarak değerlendirdiği öğrenildi. Kante'nin Al Ittihad'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve birçok Avrupa kulübünün de radarına girdiği aktarıldı.

N'Golo Kante kimdir, hangi takımlarda oynadı?

N'Golo Kante, 29 Mart 1991 tarihinde Paris'te doğan Fransız millî futbolcu. 168 cm boyuyla dikkat çeken tecrübeli orta saha oyuncusu, defansif özellikleriyle tanınıyor. Kariyerine Fransa'nın alt liglerinde başlayan Kante, 2015'te Leicester City'ye transfer oldu ve takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarının ardından 2016'da Chelsea'ye imza atan yıldız futbolcu, İngiltere'de bir Premier League, bir FA Cup ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. 2023'te Chelsea'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer olan Kante, kariyeri boyunca 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti.