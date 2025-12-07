Son Mühür- İsveç'in sırıkla atlama yıldızı Armand Duplantis ve Amerikalı sprinter Sydney McLaughlin-Levrone, 2025 Dünya Atletizm ödülleri törenine damga vuran sporcular oldu.

Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm yarışmasındaki başarılarıyla dikkat çeken sporcular 100'er bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.



Kendisi de atletizm efsaneleri arasında yer alan Dünya Atletizm Konfederasyonu Başkanı Sebastian Coe, '', "Bu ödüller, sporun en iyilerini onurlandırıyor'' mesajı verdi.

İsveçli yıldız Duplantis bu yıl dünya rekorunu dört kez kırarak dikkati çekmişti.

ABD adına 400 metre ve 400 metre engellide yenilmez bir isim haline gelen Sydney McLaughlin-Levrone, Tokyo'da 47.78 saniye ile altın; tarihin ikinci en hızlısı ve 42 yıllık şampiyona rekorunu kırmıştı.



Bu yılın Yükselen Yıldızları, dünya madalyalı isimler Kenya'dan Edmund Serem ve Çin'den Zhang Jiale'ye verildi. Zhang, Quzhou'daki Çin Şampiyonası'nda dünya U20 çekiç atma rekorunu 77.24 metreye yükselterek geliştirdi ve Tokyo'daki Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.