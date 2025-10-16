Ara transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, gözünü Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Leon Goretzka’ya çevirdi. Almanya basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertliler ocak ayında Bayern Münih’in deneyimli orta sahası için resmi girişim başlatmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih yeni sözleşme istemiyor

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, Bayern Münih yönetimi, sözleşmesinin son yılına giren Goretzka ile yüksek maaşı nedeniyle yeni kontrat imzalamayı düşünmüyor. Kulüp yöneticilerinin bu kararının ardından Goretzka’nın devre arasında ayrılma ihtimali güç kazandı. Bu durum, Fenerbahçe’nin transfer için uygun bir fırsat yakaladığı yorumlarına neden oldu.

Tedesco faktörü transferi hızlandırabilir

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Schalke döneminde birlikte çalıştığı Goretzka’yı yakından tanıyor. Alman teknik adamın, orta saha rotasyonuna liderlik edebilecek tecrübeli bir oyuncu olarak Goretzka’nın transferini özellikle talep ettiği öne sürüldü. Tedesco’nun bu isteği, yönetimin transfer listesinde Goretzka’ya öncelik vermesine neden oldu.

Fenerbahçe’den “Avrupa kalitesi” hedefi

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa arenasında daha iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda transfer politikasını deneyimli isimlere yöneltti. Leon Goretzka’nın yüksek tempolu oyun yapısı, fizik gücü ve pas kalitesiyle Fenerbahçe’nin orta sahasına ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor. Kaynaklar, oyuncunun bonservis durumuna göre kiralık veya düşük bedelli transfer formüllerinin değerlendirildiğini aktarıyor.

Goretzka’nın performans tablosu

30 yaşındaki Alman futbolcu, 2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve toplamda 450 dakika süre aldı. Zaman zaman rotasyonda kalan yıldız oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe taraftarı heyecanlı

Transfer iddiasının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Leon Goretzka’nın olası transferi, kulübün son yıllardaki en ses getiren hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.