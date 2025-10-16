Son Mühür - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Sarıyer'deki evinde hırsızlık mağduru oldu. Altın takıları ve nakit parası çalınan Licka, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Ekol TV'nin haberine göre, Sarıyer'deki evine döndüğünde 1800 dolar nakit para ile yaklaşık 8 bin euro değerindeki 6 bilezik ve 2 yüzüğün kaybolduğunu fark eden Marcel Licka, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Kapıda herhangi bir zorlama izi olmadığı ve evde dağınıklık bulunmadığı tespit edildi. Licka, ifadesinde kimseyi doğrudan suçlamadığını belirtse de, şüphelerin temizlik amacıyla eve gelen kadın üzerinde toplandığını ifade etti.